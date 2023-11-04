Esaret’in 2. ‘dalya’ gururu

Türk televizyonlarında uzun süre yayında kalabilmek kolay iş değildir. Hele hele bu günlük bir diziyse, işiniz daha da zordur.

Kanal 7’de hafta içi her gün ekrana gelen Esaret, dün akşam yayınlanan 200. bölümüyle zoru başardı. Dizi, 2. kez ‘dalya’ diyebilme gururunu yaşadı. Sürekli izleyemesem de fırsat buldukça bakıyorum.

Hayata küsen Orhun (Cenk Torun) ve karanlıklar içinde kaybolan Hira’nın (Mahassine Merabet) heyecan dolu öyküsünün anlatıldığı Esaret, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. İkili, uyumları olduğu kadar oyunculukları ile dikkat çekiyorlar.

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Hayata Gülümse’de ortaya çıktı

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Kendine has sunum tarzıyla yemek programlarının sevilen sunucularından Mehtap Güzey Özcan, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu.

Önceki gün kanallarda gezinirken hafta içi her gün yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse’de (TRT 1) rastladım. ‘Mutluluk tatlısı’nın tarifini verdi.

Mehtap Güzey Özcan, geçtiğimiz yıllarda UçanKuş TV’de Ustalar Pişiriyor isimli programıyla 6 sezon boyunca 500 programa imzasını atmıştı.

İlerleyen günlerde belki aynı kanalda belki de başka bir yerde Özcan’ı görmek isteriz. Ekranlar onu özledi. Benden söylemesi.

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NBA tarihine geçti

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Basketbol denince ilk akla gelen yer, NBA yani Amerikan Basketbol Ligi. Hâliyle orada oynayan Türk oyuncularımız da başarılarıyla gururumuzu okşuyorlar.

Houston Rockets forması giyen millî basketbolcu Alperen Şengün (21), Charlotte Hornets’ı 128-119 mağlup ettikleri maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla oynarken Nikola Jokic’i (22) geride bırakarak NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot olarak tarihe geçti.

Bu başarı karşısında gurur duymamak elde değil. Alperen Şengün’e başarılar diliyorum.