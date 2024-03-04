Fatih Terim çıldırdı: Hakem falan değilsin

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında OFI Girit'e konuk oldu.

Fatih Terim'in takımı, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Panathinaikos, 56 puanla 4. sırada yer aldı ve ligin ilk 6 sırasında bulunan takımların mücadele edeceği Şampiyonluk Turu'na kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamada maçın hakemine çok sert ifadelerde bulundu.

Terim'in sözleri şu şekilde;

- Çok kolay pozisyonları gole çeviremedik. Daha ne kadar pozisyona girebilir bir takım.

- Ben hiç hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama sadece şunu söyleyeceğim: Biz oynamak isteyen bir takımız. Hakemden oynamamıza müsaade etmesini istiyoruz.

- Topun oyunda kalma süresini çok merak ediyorum. Bir devre acaba oynadık mı?

- Söyleyecek söz bulamıyorum açıkçası. Kaybedilen zaman... Penaltıda, sakatlıklarda bayağı bir zaman harcandı. Her autu 1 dakikada kullandılar.

- Hakem yapmazsa kim yapacak bunu? Biz bir şey istemiyoruz, oynamak istiyoruz. Oynayan takıma sen bunu sağlamazsan o zaman hakem falan değilsin.