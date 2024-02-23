Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Galatasaray Ekmas, ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesi, “2023-24 sezonunun başında kadroya kattığımız Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığımızı duyururuz. Jonah Radebaugh’a verdiği mücadele ve katkıları için teşekkürlerimizi sunar, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” dedi.

Radebaugh, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sarı-kırmızılı takımda 16 maç oynadı ve ortalama 25 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, 8 sayı, 4,5 ribaund, 2,81 asist ortalamasıyla oynadı.

Jonah Radebaugh, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 11 maçta ortalama 22 dakika görev aldı. ABD’li oyuncu, ortalama 6,5 sayı, 3,2 ribaund ve 2,1 asist performansı sergiledi.

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