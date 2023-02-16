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CHP'li başkan adayının eşi ve iki çocuğundan acı haber

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nın enkazında kalan son seçimde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu’nun eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:15
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Hatay'da enkaz altında kalan CHP'li başkan adayının eşi ve iki çocuğundan acı haber

CHP'li başkan adayının eşi ve iki çocuğundan acı haber
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İskenderun ilçesinde ilk depremde Eda Apartmanı yıkıldı. Son belediye başkanlığı seçiminde CHP’den İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'un toplantı nedeniyle il dışında olduğu sırada depremde eşi Cavide ile ikiz çocukları Deniz ve Zeynep Şahutoğlu da enkaz altında kaldı.

Günler süren endişeli bekleyişin ardından anne ve 2 çocuğundan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri depremin 10'uncu gününde anne ile 2 çocuğun cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Anne Cavide ile ikiz kardeşler Deniz ve Zeynep Şahutoğlu’nun yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.(AA)

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