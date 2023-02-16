Deprem sırasında kahramanmaraş böyle karanlığa gömüldü. Yeni görüntü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın karanlığa gömüldüğü anlar, kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti.

Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.