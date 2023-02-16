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Deprem sırasında kahramanmaraş böyle karanlığa gömüldü. Yeni görüntü ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezine hakim noktada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında kentin karanlığa gömüldüğü anlar

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 06:13
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Yeni görüntü ortaya çıktı: Deprem sırasında kahramanmaraş böyle karanlığa gömüldü

Deprem sırasında kahramanmaraş böyle karanlığa gömüldü. Yeni görüntü ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın karanlığa gömüldüğü anlar, kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti.

Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.

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