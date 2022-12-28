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Van İpekyolu Belediyesi işçi alacak

Van İpekyolu Belediyesi, bünyesinde iç mimar olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:44
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Van İpekyolu Belediyesi iç mimar alacak

Van İpekyolu Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Van İpekyolu Belediyesi, bünyesinde iç mimar olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI
A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
B-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
C-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,
D-35 yaşını geçmemiş olmak,
E-Adayların askerliğini yapmış olması,
F-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
G-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
H-Devam eden ceza davasının bulunmaması,
I-Kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması,
İ-Üniversitelerin İç Mimarlık bölümlerinden mezun olmak
J-İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
K-Geçerlilik süresi devam eden KPSS'ye girmiş ve P3'ten en az 60 puan almak,
L-Autocad ,3DSMax, VRay ve Photoshop programlarına ileri seviyede hakim,
-Bir projenin konsept geliştirme aşamasında itibaren, kesin proje, uygulama ve detay projeleri, görsellerin hazırlanması, mahal ve metraj listelerinin hazırlanması, numunelerin temin edilmesi gibi projenin her aşamasında görev alabilecek,
-Malzeme, detay ve uygulama bilgisine hakim.
-Şantiye tecrübesi olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik Fotokopisi
2-Diploma Fotokopisi
3-Yerleşim Yeri Belgesi
4-Adli Sicil Kaydı
5-Askerlik Belgesi
6-Mesleki tecrübeye sahip olmayı belgelendirmek
7-KPSS sonuç belgesi
8-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) sözlü ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar

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