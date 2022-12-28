Gölköy SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gölköy Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde geçici bakım personeli ve temizlik personeli olmak üzere, geçici 8 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-T.C. Vatandaşı olmak
2-Adli sicil Kaydı Bulunmamak
3-En az İlkokul Mezunu olmak.
4-18-45 yaş aralığında olmak.
5-Hanede yaşayanların kişi başı gelirinin asgari ücretin 1/3altında olması
6-Vakıf dosyalı dul bayanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir elde etmeyen kişilere öncelik verilecektir.
7-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık durumunun bulunmaması.
8-Son altı aydır Gölköy ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.
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