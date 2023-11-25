İzlerken keyif veren ikili

Hudutsuz Sevda (FOX TV), yayınlandığı günden bu yana Perşembe akşamlarının en çok konuşulan işlerinden birisi. Dizi, reytinglerde de zirvede yer alıyor.

Önceki akşam son bölümü izlerken Burak Sergen ve Esra Dermancıoğlu’nun oyunluğuna bir kez daha hayran kaldım. 2 usta oyuncu da oynadıkları her projede dikkatle izlediğim isimlerden. Onları bir arada izlemek ayrı bir keyif veriyor.

Sezonun en iyi işlerinden olan Hudutsuz Sevda böyle devam ederse, daha çok konuşuruz.

Dünya markası olmak istiyor

Biz onu, türkücü olarak tanıdık ama o, bunun yanına bir de iş insanı sıfatını ekledi. Berdan Mardini’den bahsediyorum.

Geçtiğimiz gün Florya’daki bir otelde düzenlediği basın toplantısına katıldım. Memleketi Mardin Artuklu Yaylabaşı Köyü’nde 7 yıl önce 600 dönümlük araziye Isparta’dan getirdiği gülleri dikerek başladığı yatırımlarının meyvesini toplamaya başlamış. Kurduğu fabrikada ürettiği 100’ü aşkın ürünlerle oluşturduğu adını taşıyan kozmetik markasını tanıttı.

10 milyon dolardan fazla para harcamış. Çalışanlarının yüzde 80’i kadın. 250 kişiyi istihdam ediyor. Ürünlerin kutularına Mezopotamya’da yaşamış uygarlıklar ile müzik makamlarının isimlerini vermiş. Hedefi, bir dünya markası olmak. İşi kolay mı? Elbette değil. Başarabilir mi? Neden olmasın! Alkışlar Berdan Mardini’ye…

En anlamlı günde ‘Yıldız’lı albüm

Son günlerde yapılmış en iyi proje albümlerinden birisi dün yayınlandı. Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Hakan Altun, Işın Karaca, Merve Özbey, Nalan, Necati Şaşmaz, Simge, Volkan Konak ve Zara, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki öğretmenleri Emel Şenocak için stüdyoya girerek klasikleşmiş şarkıları birlikte okumuşlar.

Ruhumuzda hâlâ özel hisler bırakan, hoş bir seda gibi kulaklarımıza dolan Türk Sanat Müziği’nin nadide eserlerinden oluşan ‘Emel Şenocak’tan Yıldızlı Pekiyi’ isimli bir albüm ortaya çıkmış.

‘Şimdi Uzaklardasın’, ‘Kıskanırım Seni Ben’, ‘Nasıl Geçti Habersiz’, ‘Unuttun Beni Zalim’ ve ‘Nisan Yağmuru’ gibi 10 şarkının yer aldığı çalışma, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda paylaşıldı. Hepsini tek tek dinledim. Muhteşem bir albüm olmuş. Emeği geçenleri kutlarım.