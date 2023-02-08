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3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Şazibey Mahallesi'nde, yıkılan Güvenç Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:05
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Kahramanmaraş'ta 3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra kurtarıldı

3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ildeki birçok ilçeyi yerle bir etti.

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. (DHA)

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Teist
8.02.2023 10:26
Bu çocuğu, Yıkıntılar altında bırakan kim? Daha binlerce insanı bırakan kim? Kim ulan, kim? Çık ulan karşıma.  
 
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