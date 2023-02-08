﻿3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ildeki birçok ilçeyi yerle bir etti.

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. (DHA)