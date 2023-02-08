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52 saat sonra otel enkazından çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan Hilal Kocaoğlu (58), 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:28
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Kahramanmaraş’ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazından 52 saat sonra çıkarıldı

52 saat sonra otel enkazından çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkıldı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu'na ulaşıldı.

Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışması sürüyor. (DHA)

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