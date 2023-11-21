Komedinin acemi ve çapkın hali

Önceki akşam, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahneye konan ‘Pembe Pırlantalar’ isimli tiyatro oyununu izledim. İngiliz Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün tarafından Türkçe’ye çevirilen, Serkan Üstüner’in yönettiği 2 perdelik oyunda Cansu Tosun, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof ve Billur Yazgan rol alıyor.

Sahnelenen her yerde kapalı gişe oynanan oyun, biri kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi; diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven 2 kuyumcu ortağın hayatlarından bir geceyi konu alıyor.

Ceyhun Fersoy’u ilk kez bir tiyatro sahnesinde seyrettim. Doğal, samimi, yapmacıktan uzak. Canlandırdığı karakterle öylesine bütünleşmiş ki, izlerken keyif veriyor. Sinan Çalışkanoğlu, bir insana oyunculuk bu kadar mı yakışır? Seyirciyi büyüledin. Lemi Filozof, o anları resmen seyirciye yaşatıyor. Sahnede devleşmenin ne demek olduğunu bize bir kez daha gösterdi.

Cansu Tosun, oyuna renk katan isimlerden birisiydi. Sahnesi az olsa da kısa ama öz ortaya koyduğu performansla alkışı fazlasıyla hak etti. Billur Yazgan, ete kemiğe bürünerek hayat verdiği karakteri bize öyle yaşattı ki, izlerken mest olduk.

Oyun sonrası oyuncularla bir araya geldim. Tebrik ettim. Keyifli de bir sohbet gerçekleştirdim. Hepsi gösterilen ilgiden memnunlar. Gidin, izleyin. Gülmekten kendinizi alamayacaksınız. Tiyatro için alternatif arayanlara duyurulur.

Arkadaşlarını unutmadı

Geçen yıl, Çorum’da ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüs, Amasya’nın Merzifon ilçesinde önünde giden TIR’a çarpmış; kazada tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetmişti.

Ceyhun Fersoy, Pembe Pırlantalar oyununun bitiminde seyirciyi selamladıktan sonra kazanın 1. yıldönümünde arkadaşlarını andı. Sesi titriyordu. Sözler boğazından düğümlenerek çıktı. Aynı sahneyi paylaştıkları arkadaşları yoktu artık. Kolay değildi.

Oyunun ardından kulisi ziyaret ettiğimde konuşurken o anlardan söz açılınca konuşamadı. Gözleri doldu. Kazada yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin.