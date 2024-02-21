Sacha Boey'i aldıktan sonra iki yakası bir araya gelmedi. Thomas Tuchel'e büyük şok

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Sacha Boey'i aldıktan sonra iki yakası bir araya gelmedi. Thomas Tuchel'e büyük şok
Art arda kötü sonuçlar alan Bayern Münih'te karar verildi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bayern Münih’te beklenen haber geldi.

Alman devinden yapılan resmi açıklamada teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin şu sözlere yer verildi. "FC Bayern Münih ve Thomas Tuchel, 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan işbirliklerini 30 Haziran 2024 tarihinde sona erdirme kararı aldı. Bu karar, CEO Jan-Christian Dreesen ve Thomas Tuchel arasında yapılan dostane bir görüşmenin sonucudur”

Öte yandan Thomas Tuchel ise ayrılığa dair, "Bu sezonun bitmesiyle birlikte yollarımızı ayırma konusunda anlaştık. O zamana kadar ben ve teknik ekibim, maksimum başarıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray’dan Sacha Boey’i 35 milyon Euroya transfer eden Bayern Münih ligdeki son maçında lider Bayer Leverkusen’e 3-0 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Lazio’ya 1-0 mağlup olmuştu.

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