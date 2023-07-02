Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Kendisini Beşiktaş'ın efsaneleri arasına yazdırmış bir isimdir Ricardo Quaresma.

Quaresma-Beşiktaş aşkı 3 Ekim 2007'de İnönü Stadı'nda başlamıştı aslında; o Porto forması giyerken.

Şampiyonlar Ligi maçında müthiş oynamış, Porto'nun 1-0 kazandığı karşılaşma da golü de o atmıştı.

O zaman kaldırmıştı kafasını tribünlere, kendisini alkışlayanlara aynı şekilde karşılık vermişti.

O maç Quaresma'nın Beşiktaş'a transfer olma sürecinin başlangıcı olmuştu. Siyah beyazlı taraftarları unutamayan Quaresma, 3 yıl sonra da Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Siyah-beyazlı taraftarın Quaresma'yı istemesiyle başlayan büyük bir aşk hikayesi doğmuştu.

Quaresma Beşiktaş için çok önemli bir isim. Onu zaten biliyoruz.

Onunla Beşiktaş taraftarı arasındaki sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmez.

Zaten Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönem büyük bir ses getirmiş, imza törenine binlerce taraftar akın etmişti.

2010-2013 yılları arasında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Arabistan'a, Al-Ahli'ye transfer oldu.

Daha sonra Porto derken yollar yeniden Beşiktaş ile kesişti.

Beşiktaş'ın 'Çingenesi' Quaresma, 2015-2019 yılları arasında ikinci dönemini geçirdi.

Bu yıllarda Beşiktaş'la büyük başarılar yakaladı.

Süper Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler ve daha nicesi...

Talisca ile uyumu akıllara kazındı ve ordan hiç çıkmadı.

Beşiktaş ile 227 maçta 38 gol atarken 77 asist yaptı.

Dönemin Başkanı Fikret Orman ile sorunlar yaşayınca, Quaresma Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Buradaki bir sezonun ardından ülkesine, Portekiz'e döndü.

2 sezon V. Guimaraes macerasının ardından boşa çıktı.

Geçen günlerde yaptığı açıklamada 1 sezon daha futbol oynamak istediğini belirtti.

Ee, Beşiktaş yönetimi daha neyi bekliyor?

Quaresma'nın ölüsü bu ligde hala çok iş yapar.

39 yaşında olmasına rağmen, 1 sezon için böylesine bir oyuncu transfer edilir.

Quaresma'ya da futbolu Beşiktaş'ta bırakmak yakışır.

Benim tercihim, ilk iş olarak Somaspor'dan Emrecan Bulut'u almak değil, Quaresma'yı almak olurdu.

Taraftarlar, sosyal medyadan bas bas bağırıyor 'Gelsin artık Quaresma' diye.

Quaresma'yı Beşiktaş'a taraftar getirdiyse, bir kez daha getirtmesini bilir.

O zaman Quaresma için yapılan o meşhur beste ile yazıyı noktalıyorum;

'Fener'den Cimbom'dan topçu almayın, taraftarı çıldırtmayın,

Bu taraftar arkanızda, gelsin artık Quaresma!'