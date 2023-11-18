Terzi’nin zirve yürüyüşü

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dijital platform Netflix’in ilgiyle izlenen dizisi Terzi, alkışlanacak bir başarıya imza attı.

Kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi isimlerin yer aldığı OGM Pictures imzalı dizi, 8 bölümden oluşan 3. sezonunun 2. haftasında 6-12 Kasım tarihleri arasında 4 milyon 400 bin saat izlenerek dünya çapındaki önemli yapımları geride bırakıp Netflix’in global listesinde zirveye yerleşti.

Sadece televizyonda ekrana gelen Türk dizileri değil; dijital platformda yayınlanan yapımlar da dünyada ses getiriyor. Elde edilen bu başarı, Türk dizilerinin ulaştığı yer bakımından çok büyük önem taşıyor.

Güçlü yapımlara kafa tutacak

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci’yi bir araya getiren ‘Sandık Kokusu’ndan (Show TV) ikilinin ilk fotoğrafı geldi.

Yayın gününü en çok merak ettiğim dizilerden birisi. Önce Perşembe şimdi de aksi bir durum olmazsa, Çarşamba günü ekrana geleceği konuşuluyor. Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, MasterChef All Star gibi güçlü yapımlar karşısında nasıl bir reyting alır? Açıkçası, paylaşılan tanıtımın ardından bende oluşan kanı şu; diğer yapımları bir hayli zorlayacağa benziyor. Umarım, yanılmam.

Dizide, 3 çocuk annesi Karsu’nun oğlu Kuzey’in kaybolmasının ardından Adana’dan İstanbul’a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikâyesi anlatılacak.

Bölüm sayısı uzatılır mı?

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı Adım Farah’ın (FOX TV) hayranları, dizinin 30 bölüme tamamlanması için sosyal medyada kampanya başlattı.

İlk sezona harika bir başlangıç yapan dizi, yeni sezonda aldığı reytingler ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Adım Farah’ın kötü gidişatı sonrası yayın günü değiştirilerek Cumartesi’ye alınmıştı. Yurt dışı satışları iyi olduğu için hâlihazırda 26 bölümlük bir anlaşması bulunuyor.

Bu akşam 21. bölümüyle ekrana gelecek dizi için gerek kanal gerekse yapım şirketi böyle bir karar alır mı? Ben pek ihtimal vermiyorum ama elçiye zeval olmaz.