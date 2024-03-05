Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, dün yapılan 3 maçla tamamlandı.
Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapatarak hata yapmadı.
ORANLAR GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.
Galatasaray'ın daha önce 1.70 olan oranı 1.61'e düştü.
Fenerbahçe'nin oranı ise 1.75'ten 1.86'ya yükseldi.
YENİ HAFTA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Süper Lig'in 29. haftası cuma günü başlayacak.
Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Fenerbahçe Pendikspor'u konuk edecek.
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