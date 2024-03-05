Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo

Eren Bozdaş
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şaşırtan tablo
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonluk yolunda oranlar güncellendi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, dün yapılan 3 maçla tamamlandı.

Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapatarak hata yapmadı.

ORANLAR GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray'ın daha önce 1.70 olan oranı 1.61'e düştü.

Fenerbahçe'nin oranı ise 1.75'ten 1.86'ya yükseldi.

YENİ HAFTA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Süper Lig'in 29. haftası cuma günü başlayacak.

Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, Fenerbahçe Pendikspor'u konuk edecek.

İlgili Haberler
Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Şansal Büyüka 'Görülmüş şey değil' diyerek açıkladı. Galatasaray'ın zirvede nasıl kaldığı ortaya çıktı
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor
Sen neymişsin Yeliz Başa. Nasıl yaptın bunu. Yıldız voleybolcu Porto Riko'yı salladı
Trabzonspor'un başına geçecek teknik direktörü açıkladı. Cemal Ersen 'İçi cız etmiştir' diyerek anlattı
Avrupa'nın en zavallı 6. ligiyiz. Türk futbolunu bu hale düşürenler utansın. Takım kayırmaların hakem kararlarının sonucu bu
Belçika Polisi alarma geçmişti. Fenerbahçe'den açıklama geldi
Ronaldo hayranlarını kahreden haber. Sevgilisi Georgina Ronaldo'nun futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı
NBA'de çılgın gece
NBA'de çılgın gece
Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya
Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı. Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı
Son Haberler
Et ile sebzenin lezzet buluşması: Tokat kebabı Yemek Tarifleri
Et ile sebzenin lezzet buluşması: Tokat kebabı
Balıkesir'de asayiş uygulaması. 196 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Balıkesir'de asayiş uygulaması. 196 şahıs yakalandı
Şansal Büyüka yönetime 'TFF Galatasaray için bunları yaparken neredeydiniz' dedi. Beşiktaş'a uygulanan çifte standartı açıkladı Spor
Şansal Büyüka yönetime 'TFF Galatasaray için bunları yaparken neredeydiniz' dedi. Beşiktaş'a uygulanan çifte standartı açıkladı
Filistin'e Özgürlük platformundan, Brezilya devlet başkanına teşekkür mektubu Dünya
Filistin'e Özgürlük platformundan, Brezilya devlet başkanına teşekkür mektubu
Aza çoğa bakmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Aza çoğa bakmamak deyimi ne anlama geliyor?
Sabah programlarına çıkıyordu MOSSAD ajanı çıktı. Victoria ile irtibat kurmuş Gündem
Sabah programlarına çıkıyordu MOSSAD ajanı çıktı. Victoria ile irtibat kurmuş
Ormanlık alanda onlarca kaçak göçmen ve organizatör yakalandı Yerel Haberler
Ormanlık alanda onlarca kaçak göçmen ve organizatör yakalandı