Trabzonspor'da yeni başkan görevi devraldı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu’nda yeni dönem başladı. Hafta sonu KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan 55. Seçimli Olağan Divan Genel Kurulu’nda Mahmut Ören, başkanlığa seçildi.

Ören, Ziya Bey Tesisleri’nde düzenlenen devir teslim töreniyle Ali Sürmen’den görevi aldı. Törende, divan kurulunun seçim başkanı Hakan Orhan da hazır bulundu.

Ali Sürmen, 2015’ten beri sürdürdüğü başkanlık görevini genel kurulla noktaladığını söyledi. “Hizmetler Trabzonspor içindir ve hizmetlerin bir zamanı geldiğinde devredilmesi gerektiğini bilmek lazım. Son genel kurulda aday olmamamın sebebi bu fikrin alışkanlık haline gelmesini sağlamaktı. Mahmut Ören’le birlikte kulübün zor günlerini atlattık. Kulübün çıkarları için birlik olabiliyorsak, işte gerçek dostluk budur. Başkanlığa seçilmesine çok sevindim. Trabzonspor için çok yararlı işler yapacağına inanıyorum” dedi.

Mahmut Ören de Trabzonspor’a yakışır şekilde, olgunluk ve centilmenlik içinde seçimlerin gerçekleştiğini belirtti. “Divan Genel Kurulu’nda bize güvenip görev verdiler. Bu saygın yarışta kazanan ‘ben’ değil, ‘biz’ olduk. Bu nedenle değerli divan kurulu üyelerine teşekkür ederim. Görev süremiz boyunca önceliğimiz hizmet, paylaştığımız değer Trabzonspor olacak. Sözümüzü tutup Trabzonspor’u en güzel şekilde temsil edecek ve kulübümüze hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Mahmut Ören, devir teslim töreninin ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı olarak basın toplantısı yapacağını ve Trabzonspor Denetleme Kurulu’ndaki başkanlık görevinden ayrılacağını duyurdu.