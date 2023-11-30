Üç Kız Kardeş aranıyor

İlk bölümüyle 22 Şubat 2022 tarihinde ekran yolculuğuna başlayan Üç Kız Kardeş (Kanal D), bu sezon reytinglerde bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı.

Daha önceki sezonlarda neredeyse Salı akşamlarına ambargo koyan dizinin 65. son bölümünün reytinglerine bakınca, eski günlerini mumla arattığını gördüm. Total’de 9. olan Üç Kız Kardeş, AB ve ABC kategorilerinde ilk 10’a bile giremedi.

Tehlike çanları çoktan çalmaya başlamış. Ya acil bu duruma el atılmalı ya da tadında bırakıp final yaptırılmalı. Sizce?

Yeşilçam’ın gizli kahramanı

Mehmed İhsan Yüce, Türk Sineması’nın en önemli oyuncularından birisidir. Biz onu, ‘Deli Deli Küpeli’, ‘Sosyete Şaban’, ‘Doktor Civanım’, ‘Meraklı Köfteci’, ‘Şark Bülbülü’ gibi çok sayıda filmdeki unutulmaz karakterleriyle tanıdık.

Oyuncunun hayatına dair detaylar, Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından yayımlanan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında İz Bırakan 100 Elazığlı’ isimli kitapta ortaya çıktı. Prof. Dr. Ahmet Karataş’ın kaleme aldığı eserde, Yüce’nin biyografisine de yer verilmiş. Burada en dikkat çekici nokta ise, oyuncunun 150’den fazla filmin senaryosunu yazması. Bunlar arasında ‘Kibar Feyzo’, ‘Erkek Güzeli Sefil Bilo’, ‘Banker Bilo’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ gibi filmler yer alıyor.

Yeşilçam’ın gizli kahramanı Mehmed İhsan Yüce ile ilgili bilgi edinmek isteyenlere duyurulur.

Türk Dünyası’nı buluşturan gece

Bu yıl 6. kez düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, önceki akşam Şişli’deki Radisson Blu Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türk Dünyası’nı bir araya getiren gecede bende oradaydım.

BHS Group Medya sahibi Atakan Taşur ve Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray Bozat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tören, ‘7 Devlet 1 Millet’ ruhuyla yapıldı. Emre Buga’nın sunuculuğunu yaptığı gecede sanat, siyaset, spor, medya ve iş dünyasının en iyilerine ödülleri takdim edilirken ayrıca, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü de kutlandı.

Törenin başından bitimine kadar harika bir geceydi. Türk Dünyası’nı buluşturan böylesi önemli bir organizasyonda emeği geçen herkesi kutlarım.