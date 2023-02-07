Yardım için gelen uluslararası ekip saatlerce bekletilip görev yerlerine öyle gitti

Adana Havalimanı’ndan Türkiye’ye ulaşan yardım ekipleri, Romanya’dan İsviçre’den, İsrail’den, Yunanistan’dan ve Polonya’dan geldi.



Gelen ekiplerin saatlerce bekletilmesi koordinasyon noktasında eksiklik olarak yorumlandı ve eleştiri konusu oldu.



Hangi ekibin hangi bölgeye gideceğine ilişkin hükümet kanadının gerekli önlemi almaması, saniyelerin bile çok önemli olduğu bir ortamda noksanlık olarak dikkat çekti.







YARDIM EKİPLERİ BEKLETİLDİ

Sosyal medyada yayılan tepkilerde "İsviçre'den gelen profesyonel, köpekli 80 kişilik ekip 5 saat Adana Havaalanı’nda bekledi. Yunanistan ekibi İncirlik'te bekledi, Polonyalılar, Gaziantep Havaalanı’nda.” yorumlarının ardından ekipler ilgili bölgelere gönderildi.







SONRASINDA ÇEVRE İLLERE GÖNDERİLDİ

Gazeteci Gonca Tokyol’un aktardığına göre, Adana’ya ulaşan uluslararası yardım ekipleri yolların açık olduğu çevre illere yönlendirildi. Romanya ve İsviçre ekipleri son gelenler arasında, arama kurtarma köpekleri de geldi.







FATİH ALTAYLI İSYAN ETTİ

Gazeteci Fatih Altaylı ise İsrailli kurtarma ekiplerinin saatlerce bekletildiğini, "İsrail yardım ekibi havalimanında bekletiliyor. Depremzedeler ise enkaz altında ve ayazda bekliyor. Delirmek işten değil." şeklinde tweet attı. Altaylı, ekiplerin sonrasında görev yerlerine intikal ettiğini duyurarak ilgili tweetini kaldırdı.







YUNANİSTAN EKİBİ İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE BEKLETİLDİ

Yunanistan'dan gelen yardım ekibinin de İncirlik Üssü'nde bekletildikten sonra görev yerlerine gönderildiği ortaya çıktı.



Polonya'dan gelen kurtarma ekibi de Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmalarına başladı. Besni'nin tamamında Polonya ekibinin görev yapacağı öğrenildi.



yenicaggazetesi.com.tr

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