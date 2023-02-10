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Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:07
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Adıyaman’da 60 yaşındaki erkek 104 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da 60 yaşındaki Eyüp Ak 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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AA’da yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK) bu çerçevede Yavuz Selim Mahallesi Atataürk Bulvarı Göçer Apartmanı enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. Ak, yapılan 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 104 saat sonra enkazdan çıkarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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