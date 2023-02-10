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Japonlar Erdoğan'ı kızdıracak deprem yazısını yayınladı

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem felaketiyle ilgili Japan Times gazetesinde Erdoğan’ı kızdıracak bir yazı yayınlandı. Yazıda deprem sonrası Türkiye’de STK’ların önemine dikkat çekildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:42
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Japonlardan Erdoğan'ı kızdıracak deprem yazısı

Japonlar Erdoğan'ı kızdıracak deprem yazısını yayınladı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye yardıma koştu. Yardım faaliyetlerinde AHBAB gibi sivil toplum kuruluşları ve başta Oğuzhan Uğur olmak üzere sosyal medya fenomenleri öncülük ederek vatandaşların deprem bölgesine yardım göndermesini sağladı. Ancak AHBAB gibi STK’ların yaptığı yardımlar iktidara yakın kesimlerde tepkiyle karşılandı.

Japan Times gazetesinin Bloomberg’den derlediği haberde deprem bölgesine STK’ların yaptığı yardımlara dikkat çekildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sivil toplumu eritmeye çalıştığı dönemde deprem felaketinin geldiğine dikkat çekildi. Haberi yazan Bloomberg muhabiri Boby Gosh, iktidarın cemaat temelli STK’lara izin verdiğini ancak bu durumun yapılan yardımların şeffaflığını tartışmaya açtığını belirtti.

Erdoğan’ın deprem bölgesi için yurt içinden ve yabancı STK’lardan alabileceği tüm yardıma ihtiyacı olduğunun vurgulandığı haberde, iktidarın kendisine muhalif olan STK’ların kapatılması için yasalar çıkarıldığının altı çizildi.

ERDOĞAN’IN O SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem felaketi ile ilgili açıklama yaptığı sırada söylediği “Bugün onlarla tartışma günü değil ama günü geldiğinde, tuttuğumuz defteri açacağız” sözüne  söz konusu haberde ayrı bir parantez açıldı. İktidarın deprem sonrası izlediği adımların seçimler öncesinde Erdoğan’a yönelik tepkileri artıracağının vurgulandığın haberde Erdoğan’ın deprem bölgesi için açıklanan önlemleri açıklarken manidar bir şekilde muhalifleri tehdit ettiğinin altı çizildi.

Bloomberg muhabiri Boby Gosh, daha önce Hindistan ve Haiti’deki deprem felaketlerini de yerinde takip ettiğini belirterek, deprem bölgesinde çalışan STK’lar için “Önümüzdeki günlerde, şüphesiz Gujarat ve Haiti'de gördüğüm olağanüstü enerji ve dayanıklılığı gösterecekler. Ancak nefes almak için durduklarında, başkanlık paranoyası ellerini zayıflatmasaydı daha ne kadar yardım sağlayabileceklerini  ve daha kaç hayatı kurtarabileceklerini -merak edebilirler” ifadelerini kullandı.

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Alper
10.02.2023 14:15
99 depreminde,Eceviti eleştirenler,Kader bu değil diyenler, iktidarı kapinca ne hale geldiler.  
 
Ülkü turan
10.02.2023 14:15
Nerde vakuflari Erdoğan'ın msadece çalışanlar engelleyip Allahu Ekber diye bagirirlar kimseye faydalarını yok..bari oradakilerin ekmeği i yemeyin..çıkıp gidin oradan  
 
HAYRET
10.02.2023 14:15
BUNLARDAMI DIŞ GÜÇ AKPYE GÖRE KENDİSİNİ ELEŞTİREN VE DOĞRUYU SÖYLEYEN HERKES DIŞ GÜÇ ÖVENLER İÇ GÜÇ YERLİ MİLLİ UYAN HAKIM UYAN ARTIK YETER BE HA BU ARA MUHALEFETTEN AK KAŞIK DEĞİL HA  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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