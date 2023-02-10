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  • 101 saat sonra gelen mucize. tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu

101 saat sonra gelen mucize. tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu

Depremin vurduğu Diyarbakır’da 101 saat sonra mucize gerçekleşti. Enkaz altından bir kişi 101 saat sonra sağ çıkarıldı. tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:50
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tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu

101 saat sonra gelen mucize. tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Diyarbakır'da 101'inci saatte gelen mucize kurtuluş tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci'yi gözyaşlarına boğdu.

"5 gündür profesyonel olmaya çalışıyorak bu noktaya geldik" diyen Cebeci, 1999 depreminde babaannesini kaybettiğini ifade ederek mucize kurtuluş karşısında kendini tutamadığını söyledi.

ANNE VE ÇOCUĞU SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Hisami Apartmanı'nda depremden 101 saat sonra anne ve çocuğu sağ çıkarıldı.

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