101 saat sonra gelen mucize. tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Diyarbakır'da 101'inci saatte gelen mucize kurtuluş tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci'yi gözyaşlarına boğdu.

"5 gündür profesyonel olmaya çalışıyorak bu noktaya geldik" diyen Cebeci, 1999 depreminde babaannesini kaybettiğini ifade ederek mucize kurtuluş karşısında kendini tutamadığını söyledi.

ANNE VE ÇOCUĞU SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Hisami Apartmanı'nda depremden 101 saat sonra anne ve çocuğu sağ çıkarıldı.