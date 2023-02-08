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5'i çocuk 26 kişiyi enkaz altından kurtardılar

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 5'i çocuk 26 kişiyi kurtardı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:49
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Azerbaycanlı ekipler 5'i çocuk 26 kişiyi enkaz altından kurtardı

5'i çocuk 26 kişiyi enkaz altından kurtardılar
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 5'i çocuk 26 kişiyi kurtardığı, 47 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.(AA)

DEPREM FOTOĞRFALARI

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Artık Yeter Hükümet ve Potomyalı Rüstem İstifa
8.02.2023 13:56
Ne Olağanüstü Haller Bakanlığı mı? Bizim HerBoko Log asrın lideri nasıl düşünememiş böyle bir bakanlık kurmayı? 22 Kasım 2022de meclise gelen Deprem araştırma önerisini reddetmekle meşguldü.  
 
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