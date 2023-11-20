Çok izlenmesinin sırrı ne?

Gönül Dağı (TRT 1), Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olarak dikkat çekiyor. Bunu ben söylemiyorum, reyting sonuçları ortaya koyuyor.

114 bölümdür ekranda. Peki, neden bu kadar çok izleniyor? Sorunun cevabını araştırırken bir arkadaşım ile laf lafı açtı. Söz döndü dolaştı, dizilere geldi. ‘Gönül Dağı, en sevdiğim dizi’ dedi. Devam etti: “Her bölümde insan kendisinden bir şeyler buluyor. Bayılarak izliyorum.”

Berk Atan ve Melis Sevinç’in başrolünde olduğu, bozkırın ortasında küçük bir kasabadaki insanların hayatına mercek tutan Köprü Film imzalı Gönül Dağı’yla ilgili aradığım cevabı, arkadaşta buldum.

Yeşilçam esintili şarkılar

Nilgün Belgün, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni topluyor. Sevenlerine sürpriz yaparak ‘70’lerden Bugüne’ isimli bir albüm çıkardı.

7 eserden oluşan albümün çıkış şarkısı ise, Ajda Pekkan’ın yıllar önce seslendirdiği ‘Sen Bir Yana’ oldu. Dinleyenleri Yeşilçam günlerine götüren çalışma, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda paylaşıldı.

Albüm yayınlandıktan sonra bize de dinlemek düştü. Emek verilmiş, güzel şarkılar seçilmiş. Ben en çok ‘Benim Gözüm Sende’, ‘Hayat Sevince Güzel’ ve ‘İstemem Artık’ parçalarını beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Heyecan yaratan tanıtım

Show TV, bu sezon yoluna aksiyonu yüksek dizilerle devam ediyor. Son olarak Arak dizisinin tanıtımını yayınladı.

İlker Kaleli ile Öykü Karayel’i bir araya getiren dizinin teaser’ı heyecan yarattı. Gerek müziği gerekse sahneler, merak uyandırdı. Kanalın Pazar ve Pazartesi günleri için hâlihazırda bir dizisi yok. Hangi gün ekrana gelir, reytinglerde kendisine nasıl bir yer edinir? Şu an için bir fikrim yok. Bekleyip göreceğiz.

Most Production imzalı dizi, hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikâyesini ekrana taşıyacak.