Dünya, Türk dizilerini izliyor

Türk dizileri, dünyanın farklı ülkelerindeki televizyon yöneticilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Anlaşma sağlanan birçok dizi değişik kanallarda yayınını sürdürürken bazıları da çeşitli kanallara lisanslanıyor.

Adım Farah (FOX TV) ve Bambaşka Biri (FOX TV), Rus dijital yayın platformlarından Ivi’de; Kardeşlerim (atv) 80’den fazla ülkede; Adım Farah (FOX TV), Azerbaycan kanalı ARB TV’de; Kiralık Aşk (Star TV), Şili’deki TVN kanalında; Zümrüdüanka (FOX TV), Romanya’daki Kanal D Romania’da; Gizli Saklı (FOX TV), Pakistan’daki Urdu 1 kanalında yayınlanıyor. Yayın kuşağında birçok Türk dizisine yer veren Urdu 1, hâlihazırda Zalim İstanbul, Yasak Elma, Sen Çal Kapımı ve Misafir’i de ekrana getiriyor.

Sefirin Kızı (Star TV), Yeşil Vadi’nin Kızı (Show TV) ve Baharı Beklerken (Beyaz TV), Dominik Cumhuriyeti’ndeki Colorvision Canal 9’da; Cesur ve Güzel (Star TV), Fransız M6 kanalında; Yürek Çıkmazı (TRT 1), Ekvador’da; Safir (atv), Romanya kanalı Antena TV’de ve Üç Kız Kardeş (Kanal D) de Slovenya’da ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yukarıda saydığım liste, şu an gündemde olan, yayınları devam eden ve ekrana gelecek dizilerden oluşuyor. Bunların dışında hâlâ yayınını sürdüren diziler var.

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Umut vermediler

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Televizyon dünyası içerisindeki dizi sektöründe her şey o kadar hızlı tüketiliyor ki, akabinde peş peşe gelen final haberleri de kaçınılmaz oluyor.

Önceki akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Sakla Beni (Star TV), geçtiğimiz hafta ilk kez görücüye çıkmıştı. Hudutsuz Sevda (FOX TV), Aldatmak (atv), Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1) ve yazdan devam eden MasterChef All Star (TV8) karşısında şansı zordu. Öyle de oldu. İstenilen başarıyı elde edemedi.

Yine önceki gün yayın hayatına başlayan Bir Derdim Var (Kanal D) da umut vermedi. Dizi, ne Total’de ne de ABC’de ilk 10’a bile giremedi. AB grubunda ise, kendine ancak 7. sırada yer bulabildi. Bana göre, her iki dizi içinde final, pek de uzak görünmüyor.