TFF'den Rize'ye son uyarı! Yapılmazsa stat kapatılacak

TFF'den Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a stat zemini ile ilgili son kez uyarı yapıldı.

İyileştirme çalışmalarının yapılmaması durumunda stadyumun müsabakaya kapatılacağını aktaran TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi."