Final için şanslı dizi

Bir Derdim Var (Kanal D) için yayınlandığı ilk bölüm (9 Kasım) sonrasında aldığı reytinge de bakarak ömrünün kısa olacağını yazmıştım. Öyle de oldu.

İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’nın yerli uyarlaması olan dizi, 6. bölümde yani 14 Aralık Perşembe akşamı final yapacak. Birce Akalay ve Mert Fırat’lı Bir Derdim Var, konusu itibarıyla iyi olsa da gün seçimi yanlıştı. Haliyle reytinglerde beklentiyi karşılayamadı. Vedası kaçınılmaz oldu. Final bölümü yayınlanacağı için şanslı dizilerden diyebilirim. Çünkü daha önce kanalın finalini dahi yaptırmadan yayından kaldırdığı yapımlar var.

Dizi, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alarak onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirmeyi hedefliyordu.

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Kiramana rolü şans getirdi

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Rol aldığı dizi ve sinema filmleriyle son dönemin yükselen yıldızlarından birisi Betigül Ceylan. Yasak Elma’dan Mucize Doktor’a, Kadın’dan Benim Güzel Ailem’e kadar pek çok yapımda izledik onu.

Şimdilerde TRT’nin yerli uluslararası dijital platformu ‘tabii’nin orjinal yapımı Mevlânâ’da Kiramana karakterine hayat veriyor. Yakında 2. sezonu başlayacak dizide Mevlânâ’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatun’un baş yardımcısı ve Mevlânâ’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen ‘Kiramana’yı canlandırıyor. ‘Oyuncuya bu rolü şans getirdi’ desem, yanlış olmaz sanırım. Çünkü rol aldığı bu dizi sonrasında şansı açıldı. Allah nazarlardan korusun.

Benim de severek izlediğim isimlerden birisi. Betigül Ceylan’ı önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz. Yolu açık olsun.

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Romantizm ters tepti

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Bambaşka Biri (FOX TV), ekran yolculuğuna çıktığı ilk bölümlerde aldığı reytingler olduğu kadar oyuncuların performanslarıyla da çok konuşulmuştu. Sonrasında dizinin içine eklenen romantizm, ters tepti.

Reytinglerde istenilen başarı elde edilemeyince, final kararı kaçınılmaz oldu. Pazartesi akşamı 12. bölümü yayınlanan Hande Erçel e Burak Deniz’li dizinin günü değişti.

Dizi, final yapacağı 16. bölüme kadar yani son 4 bölümüyle 8 Aralık’tan itibaren Cuma günleri izleyiciyle buluşacak.