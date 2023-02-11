Hatay'da yol kesip haraç toplayan şerefsizler yakalandı

Hatay'ın Samandağ İlçesi Nazım Hikmet Ran Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polislerin ekip otosuna bir vatandaş geldi.

Polislere "İleride 3 kişi var ikametleri kontrol ediyorlar, yağmacı olduklarından şüpheleniyoruz,bir bakın“ demesi üzerine polisler harekete geçti.

Şahısların yanına giden polisler, Sutaşı Mahallesinden geldiklerini söyleyen şahısların Hatay plakalı aracında arama yaptı.

Polisler aracın bagajını açınca eşarp içerisinde, 64300 dolar, 650 riyal, 4 tane gram altın, 2 gram altın küpe, 2'si taşlı 5 tane altın yüzük buldu. Yan taraftaki fileli torba içerisinde 5 adet altın bileklik, 1 adet altın zincir kolye, 7 li çeyrek altınlı bileklik, 1 adet altın bileklik ele geçirdi. Kahverengi çanta içerisinde de 3700 dolar, 650 riyal, 4 adet gram altın, 1 çift altın küpe, 5 adet altın yüzük buldu.

Mehmet Ali Kuş, Yusuf Kuş, İsmail Kuş isimli şahıslar ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve alkoller ile beraber Samandağ Şehit Yalçın Sevindi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

ŞEHİR EŞKIYALARI YAKALANDI

Öte yandan Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, depremin en ağır hasarı verdiği şehirler arasında yer alan Hatay Samandağ'da yardım götüren TIR'ların önünü araçlarıyla kesen yağmacılar haraç aldıktan sonra geçiş izni veriyordu.

Güvenlik güçlerinin yetersiz oluşu nedeniyle kendi kanunlarını uygulayan çete üyeleri, depremde enkaz altında kalanların yakınlarından bile haraç almadan geçiş izni vermiyordu. Bu olay sosyal medyada yayıldı.

Bir TIR'ın içinden geçilen görüntü ise "Yok artık" dedirtti. Yolun kesildiğini gören şoför hemen cep telefonuyla kayda girdi. Şoförün, "Bunlar bizi yağmalayacaklar" demesinin ardından şehir eşkıyaları TIR'ı durdurdu.

Yağmacılar "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Bize yiyecek vereceksin. Ya seve seve ya .." diyerek şoförü tehdit etti. Araçta gıda ürünü olmadığını söyleyen şoför, yağmacıları güçlükle ikna edip yoluna devam etti.

Şehir eşkıyaları güvenlik güçlerince yakalandı.