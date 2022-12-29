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  • Türk vatandaşları sırası bile bulamıyorken Suriyeliler randevusuzu muayene oluyorlar. Hemşireden bıçak gibi sözler

Türk vatandaşları sırası bile bulamıyorken Suriyeliler randevusuzu muayene oluyorlar. Hemşireden bıçak gibi sözler

Sokak röportajında hastanede çalışan bir hemşire olduğunu söyleyen vatandaş günde 60 hasta baktıklarını ve 60 hastadan 50’sinin Suriyeli olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 22:42
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Hemşireden bıçak gibi sözler: Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık

Türk vatandaşları sırası bile bulamıyorken Suriyeliler randevusuzu muayene oluyorlar. Hemşireden bıçak gibi sözler
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Daha sonra Suriyelilere verilen çeşitli hakların Türk vatandaşlarına verilmediğini söyleyen vatandaş “Onlara verilen hakların bizim Türk vatandaşına verilmemesi çok kötü bir durum. Bizim ecdadımız, bizim dedelerimiz bu ülkeyi kurtardı. Şu an kimlik çıkarabiliyorlar, hastaneleri kullanabiliyorlar, randevusuz bir şekilde muayene olabiliyorlar” dedi.

Vatandaş başından geçen bir olayı anlatırken “Hasta yatışı yapılacak. Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık. Kendi ülkemizde rezil oluyoruz. Bu çok kötü bir durum. Nereye gitsem onlarla dolu. Gerçekten çok şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Hemşire olduğunu söyleyen kadın daha sonra şöyle konuştu:

“İsimlerini, soy isimlerini değiştiriyorlar. Birinin soy ismi Mustafa Paşa’ydı. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü bile kullanıyorlar. Zamanında Arapların Osmanlı’yı nasıl sattığını da görmüştük. Bence yapılmaması gerekiyor. Türk milleti olarak aç, açıkta olan insanları doyuran milletiz yıllardır bu böyle. Hep böyle büyüdük bu şekilde büyüdük, ama artık yeter”

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