Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak

Hazırlık maçında Galatasaray ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City karşı karşıya geldi.

Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynandı.

Okan Buruk, hazırlık maçı dolayısıyla kadroda daha az forma giyen oyunculara şans verdi.

O oyuncuların da kendilerini göstermek için kritik maçlar olduğu kesin.

Buruk bugün, Batuhan Şen, Emin Bayram, Cicaldau gibi isimleri oynattı.

Hull City'de ise Ozan Tufan, Seri, Tetteh ve Allahyar gibi tanıdık isimler forma giydi.

NET FIRSATLAR KAÇTI!

Maça çok etkili başlayan Galatasaray, rakibine önde basarak topu önde kazanmayı planladı.

Cimbom 14'te ve 15'te Berkan Kutlu ile pozisyonlardan yararlanamadı.

BERKAN DÜNYALARI KAÇIRDI

Bir başka ön alan baskısında topu kaybeden Hull City'den hata geldi. 26. dakikada net fırsat yakalayan Galatasaray'da Berkan'ın şutunu yine kaleci Lo-Tutala kurtardı.

Galatasaray sık sık uzaktan şutlarla rakibi boğmak istedi. Hull City'den de bol bol hatalar geldi.

ARANAN GOL NİHAYET GELDİ

Sarı-kırmızılılar yaptığı baskılı oyunun meyvesini aldı.

28. dakikada Mertens'in ortasına iyi yükselen Emin Bayram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Kaleci Lo-Tutala daha ne yapsın? O kadar kurtarıştan sonra yapacağı bişey yoktu.

HULL CITY YİNE HATA YAPTI, BERKAN BU SEFER ATTI!

Galatasaray, goller peş peşe buldu.

Hull City, hata yaptığı savunmadan çıkmayı bir türlü bırakmayınca, bir hata daha kaçınılmaz oldu.

Topu kapan Torreira pası Berkan'a atınca Berkan kaleci ile baş başa kaldı.

Bu sefer kaçırmayan Berkan topu ağlara yolladı ve farkı 2'ye çıkardı.

KAAN AYHAN SAHNEDE

Hücumları bırakmayan, saldırmayı sürdüren Galatasaray, Hull City karşısında üçüncü golü Kaan Ayhan ile buldu.

35'te Dubois'in ortası, Kaan'ın golü skoru 3-0'a getirdi.

İLK YARININ SON SÖZÜNÜ TETTEH SÖYLEDİ

Hull City, ilk yarının son golünü Tetteh ile attı.

45+1'de Allahyar'ın içeri çevirdiği topa sadece dokunmak kalan Tetteh topu ağlarla buluşturdu.

Okan Buruk ikinci yarıya oyuna Hamza Akman, Morutan, Midstjö, Metehan Baltacı ve Jankat'ı sokarak başladı.

JANKAT BÜYÜLEDİ!

Galatasaray'ın 18'lik kalecisi Jankat Yılmaz, ikinci yarıda dahil olduğu süre boyunca gösterdiği güzel performansla taraftarın alkışını aldı.

Hull City oyuncularının şutlarına iyi müdahale eden Jankat, üst üste kurtarışlar yaptı.

ÜÇ DAKİKADA ÜÇ GOL!

Kocaeli'nde enteresan işler oldu.

Galatasaray, 3-0'lık farkı koruyamadı ve Hull City 3 dakikada attığı 3 golle öne geçti.

İlk önce kornerde Christie, daha sonrasında Estupinan ve son olarak Slater golleri sıraladı.

Yani 3 dakikada bu kadar kolay goller nasıl yendi anlayamadım.

Hazırlık maçı da olsa bana göre 3 dakikada 3 gol ilginç.

Eğer bu maç böyleyse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak?

Merakla bekliyoruz.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN HULL CITY!

3-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, Hull City'e 4-3 mağlup oldu.

Okan Buruk'un şans verdiği bazı isimler bu şansı iyi değerlendirdi.