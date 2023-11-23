Kıskançlığın değişmeyen etkisi

Önceki akşam Othello Sendromu isimli tiyatro oyununun Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde galası vardı. Oradaydım. Sonrasında gösteriyi izleyenlerdendim.

İlke Susuzlu’nun yazdığı, Tülin Boz ve Erhan Temiz’in rol aldığı Othello Sendromu, Tiyatro Babutsa’nın tek perdelik bir gösterisi. Gezinirken birden bire kendisini yüzyıllar içerisinde bulan Leyla ile William Shakespeare’in unutulmaz karakteri Othello ile karşılaşmasını konu alıyor. Bir mendil meselesi ile başlayan öykü, bir yandan tarih sayfalarını kurcalarken diğer taraftan da günümüz dünyasına, kadın şiddetine atıfta bulunarak kıskançlığın yıkıcı etkisinin asırlardır değişmediğini tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

Tülin Boz ve Erhan Temiz, muhteşem bir performans ortaya koydular. Açıkçası, ben bu kadar harika bir oyun izleyeceğimi tahmin etmemiştim. İlk başlarda ne olduğunu anlayamıyor insan ama ilerledikçe güzel bir gösteriyi izlemek keyif veriyor. Tiyatro için alternatif arayanlara duyurulur.

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Türk dizilerine ilgi devam ediyor

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Bu köşede zaman zaman Türk dizilerinin dünyanın hangi ülkelerinde yayınlanmaya başladığını yazıyorum. Bu konuyla ilgili yeni haberler var.

Yalı Çapkını (Star TV), Slovenya’da; Kaderimin Oyunu (Star TV), Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika’nın teletica7 kanalında; Tuzak (TV8), Kuzey Makedonya’da yayın yapan Kanal 5’te; Kuzgun (Star TV), ‘Ворон’ adıyla Rusya’nın Domashniy kanalında; Gülcemal (FOX TV), ABD’de İspanyolca yayın yapan Telemundo isimli TV kanalında hafta içi her gün ‘Amor Imposible’ adıyla yayınlanmaya başlıyor.

Türk dizilerinin yurt dışı serüveni, mevcut yayında olan ve yeni başlayacak dizilerin satışıyla sürecek. Takipteyim.

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Esaret 1 yaşına bastı

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Mahassine Merabet ve Cenk Torun’un başrolünü paylaştığı Esaret (Kanal 7), önceki akşam 212. bölümüyle ekrana geldi. Bu bölümün özel bir anlamı var. Çünkü dizinin yayınlana başlamasının üzerinden tam 1 yıl geçti. (21 Kasım 2022)

Karamel Yapım imzalı günlük dizinin hayranları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Esaret’in izleyici ile buluşmasının 1. yıldönümünü doyasıya kutladılar.

Gerek Mahassine Merabet gerekse Cenk Torun, oyunculuklarıyla takdir topluyorlar. Benim de beğenerek izlediğim isimler. Daha nice bölümlere…