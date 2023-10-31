Her yeni aileye katılışımda bir ‘Merhaba’ ile başlarım yazılarıma…

Çünkü o sıcacık ‘Merhaba’dır ki, yazarla okur arasındaki bağın kurulmasının anahtarıdır.

İşte bu yüzden…

İçimde tarifi olmayan bir mutlulukla…

Yepyeni okurlarımla buluşacak olmanın heyecanıyla…

Hayatımın bundan sonraki döneminde…

Evet!

Artık bende YENİÇAĞ’da yazmaya başlıyorum.

Her gün, ‘Televizyon ve Yaşam’ isimli köşemde en güncel gelişmeleri (dizi, televizyon, sinema, müzik, kültür sanat) sizlerle paylaşacağım.

Bu köşede, okurlarımla buluşmamı sağlayan YENİÇAĞ Gazetesi’nin çok değerli yönetimine teşekkür ediyorum.

Hoş buldum.

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Ekranların ‘Cumhuriyet Bayramı’ Sınavı

Bu yıl, ‘Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü kutladık. Nice 100 yıllara…

Haliyle televizyon kanalları da hazırladıkları ‘Cumhuriyet’ programlarıyla izleyicisine bir sınav verdi.

Mesleğim gereği, hemen hemen her kanalı mümkün olduğunca takip etmeye çalıştım. Notlar aldım.

Bana göre, 100. yıla en iyi hazırlanan kanal NTV olmuş. 1 hafta boyunca yapılan farklı programlarla seyircisine dolu dolu bir ‘Cumhuriyet Haftası’ yaşattı.

Tabi, FOX TV’ye de özel bir parantez açmak istiyorum. 29 Ekim’de gün boyu süren yayınlarla adeta ‘Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu evlere taşıdı.

Diğer kanallar, hiç mi bir şey yapmadılar? Elbette onlarda çeşitli programlarla izleyicilerinin karşısına çıktılar ama yukarıda saydığım 2 kanal, bu süreçte benim dikkatimi çekmeyi başardılar. Emeği geçenleri kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı bir kez daha kutlarken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

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Tehlike çanları çalıyor

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrolünü paylaştığı FOX TV’nin 2. sezonu ile ekrana gelen dizisi Adım Farah’ın yayın günü değişti.

Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, 4 Kasım’dan itibaren artık Cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak.

Diziler için gün değişiklikleri pek hayra alamet değildir. Daha önceleri bu tür sürprizler sonrası ani final kararları şokunu çokça yaşadık.

Hali hazırda 26 bölümlük bir anlaşma var. Yani yayınlanmamış henüz 8 bölüm mevcut. Sonrası ne olur derseniz?

Dizinin 2. sezon reytingleri ortadayken ‘Final, pek de uzak değil’ derim.