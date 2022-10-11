Bu sorunun yanıtını her 100 kişiden sadece 2'si görüyor

IQ seviyenizi ölçen bu test görüp görebileceğiniz en zor optik illüzyonlardan biri. Resimdeki iki kuşu bulmak neredeyse imkansız. Eğer resimdeki iki kuşu bulabilirseniz sizde yüzde 2'lik kısma giriyorsanız. Ancak sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu belirtiyor.

Bazı kişilik testlerinde ya sadece görsel zeka ya da zihinsel vurgu ön plana çıkmakta. Ancak bu testte her duyunuza ihtiyaç duyacaksınız. Resimde direkt olarak balık dikkatinizi çekebilir. Fakat biz sizden iki kuşu bulmanızı isteyeceğiz. Oldukça zorlanacaksınız.

Bu optik illüzyon testinde insanların sadece yüzde ikisi bu resimde iki kuşu bulabiliyor. Resme ilk baktığınızda sadece bir yunus balığı görebilirsiniz ancak çok daha fazlası var. Resme iyice bakın ve 10 saniyede iki kuşu bulmaya çalışın.

RESME BİRDE TERSTEN BAKIN

Eğer dikkatli olarak baktığınız halde iki kuşu göremediyseniz resme birde tersten bakın. Şimdi fark ettiniz mi?

Bu kuşları 10 saniyede görebilen sadece yüzde 2'lik bir kesim bulunuyor. Eğer bu yüzde 2'lik kısma girdiyseniz üstün zekalı olarak kabul ediliyorsunuz.