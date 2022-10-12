Saklanan timsahı 200 kişiden sadece 8'i bulabildi. Zekanı test et

Akşam'ın haberine göre, Dünya çapında ünlü olan bu optik illüzyon testi gözleri oldukça zorluyor.

Ülkemizde 200 kişiye uygulanan testte sadece 8 kişi görselde yer alan timsahı 10 saniyede fark edebildi. Bursaspor'un maskotu olan timsahı Yeşil-Beyazlı taraftarlar dahi görmekte zorlanıyor. Peki siz optik illüzyon görselindeki timsahı 10 saniyede bulabilecek misiniz? Haydi teste.

Paylaştığımız görselde 10 saniyede timsahı bulmanız isteniyor. Söz konusu testteki bitkiler ve ağaçlar doğru cevaba ulaşmanıza engel oluyor. Hemen şimdi aşağıdaki görseli dikkatle inceleyin ve timsahı bulup bulamayacağınızı test edin.

Başlangıçta görselde su içindeki bitkiler ve etraftaki ağaçlar dikkat çekiyor ancak dikkatle bakıldığında timsahı bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 10 saniyede yapabilmek oldukça zor. Hatırlatmakta fayda var söz konusu test ülkemizde 200 kişiye uygulandı ve sadece 8 kişi 10 saniyede timsahı bulabildi.

Bu kısa sürede timsahın nerede olduğunu göremediniz mi? Aşağıda verdiğimiz görselde timsahın nerede olduğunu işaretledik. Buyurun cevaba.



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