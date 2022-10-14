Fotoğrafta gizlenen köpeği 100 kişiden 1'i görebiliyor

Akşam'ın haberine göre, Optik İllüzyon IQ Testi sevenler buraya. Optik illüzyonlar ile hem beyin gücünüzü test edebilir hem de eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Resimde gizlenen şeyleri bulmaktan hoşlanır mısınız? Cevabınız "Evet" ise bu eğlenceli Optik İllüzyon Testi ile şehrin içindeki gizli köpeği bulmalısınız.

Optik illüzyon testleri; bir nesnenin, bir çizimin ya da bir resmin zihninizi büken ve şekil değiştiren bir görüntüsünü sunar ve zihninizi şeyleri farklı bir şekilde algılamasına neden olur. İnsan beyni, cisimlere ya da görüntülere farklı açılardan bakarak farklı şekillerde görebilir.

Bir kullanıcı tarafından Youtube'da paylaşılmış görselde izleyicilerden şehir resminin içine gizlenmiş bir köpeği bulmaları istenmiştir. Bu viral optik illüzyon, köpek resimde akıllıca gizlendiği için insanların kafalarını kaşımasına neden oldu.

Resimde, araçların koştuğu ve insanların caddenin karşısına geçtiği yoğun bir yol bulunuyor. Bu optik illüzyonun en zor yanı, tüm bunların ortasında saklanan köpeği tespit etmektir, ancak yine de onu hemen fark edemeyebilirsiniz. İnsanların sadece yüzde 1'inin saklanan köpeği 7 saniyede görebildiği iddia edildi.



Bu optik illüzyon görüntüsüne yakından bakın ve şehir resminin içindeki gizli köpeği bulmaya çalışın. Görüntüye çok dahice gizlenmiş köpeği bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Görselde yol kenarlarına dikilmiş ağaçları görebilirsiniz. Ama orada bir köpek gördün mü?

Köpeği bulmak için görüntünün sağ üst tarafındaki ağaçlara dikkatlice bakarsanız, köpeğin ağacın üzerindeki bazı dallar arasında gizlendiğini görebileceksiniz.

Şehir resmindeki köpeği sadece 7 saniyede tanımlamayı başardıysanız, bu sizin olağanüstü zekanızın bir işareti olabilir. Araştırmalar, beyninizi zor ve zorlu bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunuzu gösteriyor.