Riva'yı bastılar! Büyükekşi koltuğa yapıştı. TFF Başkanı olmak isteyenleri Şerafettin Tilki tek tek açıkladı

Banane, banane... Ben de koltuk istiyorum!..

Ceylan derisinden olsun. Kırmızı renkli. Turuncu da olabilir. Öyle daha havalı olur. Görüntü. Güç. İmkan, olanak ve rant sağlar…

Aynen böyle düşünüyorlar.

Türk futbolu yanıyor. Federasyon başkanı Riva’da orkinos avlıyor!

Mehmet Büyükekşi, bir ay sonra yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor. Delegelerin tespiti ve desteği için çalmadık kapı bırakmıyor.

Nasıl bıraksın ki!

TFF başkanlığı gibi ballı koltuk nerede bulacak?

Hani öyle sıradan değil! Anzer balı mübarek!

Trump gibi...

İş hayatında durumu var. Aşmış. Ama bu koltuk başka koltuk!

Biri Beyaz Saray'ın diğeri Rivasaray’ın tepesine odaklanmış durumda..

KOÇ GİBİ BASKIN

Riva’da bunlar yaşanırken akşam üstü, davetsiz misafir vardı. Ali Koç.

Vallahi bravo Koç’a!

Futbolda başarısız. Bu açık ve net.

Ammaa.. Tek başına kapı gibi duruş gösteriyor.

Federasyon başkanını titretiyor!

İsmi ilk gündeme geldiğinde kılıçları çekti.

Ardından U dönüşü yapıp destek oldu.

İşler ters gidince tekrar başa sardı.

Koç, federasyon başkanının makam odasına baskın yapıyor.

Baskın dediysek; öyle topla, tüfekle değil!

Madem öyle, gel böyle.

Gelin, gelin.. bakalım neler olmuş neler..

Ne aksiyonlu hareketler.

Koç, “Çok net söylüyorum. Buraya Kulüpler Birliği'ni temsilen geldim. Öncelikli olarak da kulübümün haklarını korumak için. Sizi defalarca uyardım. Destek oldum. Karşılık bulamadık. Son maçta puanlarımız gasp edildi. Siz bu olup biten, aymazlıklara göz yumdunuz. Bu size son ikazımız. Ya adalet, ya koltuk” çıkışını yaptı..

Bu şok çıkış, Sibirya soğuklarını getirdi. Öyle ya koltuk gitti, gidiyor. Haziranda veda etme durumu var.

Bu Büyükekşi için yolun sonu demek.

‘Seçim bahane, atama şahane’ sistemi ile gelen Büyükekşi, her ne kadar siyasi etkinliğini koruyor gibi gözükse de, seçim sürecinde, herkes kendi mesaisinde.

Kimsenin, kimseye koltuk garantisi verecek durumu yok.

Kulüpler de geri çekilince; güç kaybı yaşanacağı ortada.

Üstelik Koç'tan sonra bir baskın da Dursun Özbek yapmaz mı?

Federasyon başkanı ne yapacağını şaşırdı!

ADAY ÇOK AÇIKLAYAN YOK

Koç, öyle durup dururken bu tepkiyi vermedi. Yeri, zamanlaması, apaçık yüzüne söyleme tarzı belli planın uygulamaya sokulması.

Yaklaşan kongre öncesi isimleri geçen çok kişi var.

Öyle ki sürprizler az da değil. Fakat henüz resmî olarak açıklayan yok.

İşte TFF başkanlığı için kulislere düşen isimler:

Sadettin Saran, Ahmet Ağaoğlu, Fikret Orman, Şansal Büyüka, Cüneyt Çakır, Adnan Polat, Tahir Kıran, Murat Aksu ve Fatih Terim.

İster misiniz; İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş da aday olsun!

Böyle koltuğa oturmak bizim bile kalbimizden geçiyorsa, bu ve benzeri isimleri hor görmeyelim..