Sana minnettarız Atam

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askerî ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderidir.

Emanetin ‘Cumhuriyet’imiz emin ellerde Atam. 100. kuruluş yılını kutladık. Her zaman izindeyiz.

10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yuman Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85. yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

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Sezona ‘şahane’ başlangıç

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Şahane Hayatım (FOX), herkes gibi benim de merak ettiğim yeni sezon dizilerden birisiydi. Kuruluş Osman (atv) ve MasterChef All Star (TV8) gibi Çarşamba gününün en çok izlenen yapımları karşısında ne yapacaktı?

Geçtiğimiz hafta ilk kez izleyici karşısına çıkarak hatırı sayılır bir reyting alan dizi, önceki akşam yayınlanan 2. bölümüyle başarısını sürdürdü.

Gerek oyuncuların performansı gerekse konusu itibariyle Şahane Hayatım, aldığı şahane reytingin yanı sıra sosyal meydanın da gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Görünen o ki, biz bu diziyi daha uzun zaman konuşacağız.

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Gün değişikliği de işe yaramadı

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İlk bölümüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve aldığı reytingle herkesi şaşırtmayı başaran Dilek Taşı (Kanal D), nedense ilerleyen bölümlerde bir türlü istenilen başarıya ulaşamadı.

Perşembe akşamları yayınlanmaya başlayan ancak daha sonra Çarşamba’ya çekilen diziye gün değişikliği de yaramadı. Önceki gün ekrana gelen 9. bölümünde her 3 grupta da (Total, AB ve ABC) neredeyse ilk 10’a girmekte bile zorlandı.

Dizilerde gün değişiklikleri, finalden bir önceki adımdır. Bugün yarın ekrana veda kararı açıklanırsa, şaşırmam.