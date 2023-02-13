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Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı

Kırgızistan'ın Türkiye'ye gönderdiği 100 kişilik kurtarma ekibi ve 78 Kırgız çadırı Gaziantep'e ulaştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:41
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Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı

Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
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Türkiye'yi derinden sarsan ve etkisini hala sürdüren 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor. Enkazdan kurtarılan vatandaşların ihtiyaçları birçok ülke tarafından karşılıksız bir şekilde karşılanıyor. Türk devletleri, bu kapsamda Türkiye'ye maddi, insani ve nakdi yardım yapıyor.

Kırgızistan'ın Türkiye'ye gönderdiği 100 kişilik kurtarma ekibi ve 78 Kırgız çadırı Gaziantep'e ulaştı.

80 KİŞLİK KURTARMA EKİBİ GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine, Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik arama kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleri, 78 Kırgız çadırı, çadırları kuracak 3 uzman ve işçi önceki gün özel bir uçakla Kırgızistan'dan Türkiye'ye gönderildi.

Ekibi taşıyan uçağın Gaziantep'e indiği ve ekibi Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev tarafından karşılandığı bildirildi.

ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ DEPREM BÖLGESİNDE

Türkiye'nin Van Erciş eyaletinde yaşayan Ulupamir Kırgız Türkleri, Kırgızistan'dan gelen Kırgız çadırlarını kurmak için deprem bölgesindeolduğu bildirildi. Ayrıca Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdülmukaddes Kutlu'nun, Kırgızistan'dan gelen ekip ile Kırgız çadırı kurma çalışmalarında yer alıdığı belirtildi.

 

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