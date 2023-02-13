Enkaz atındaki depremzede ile kurtarma görevlisinin arasındaki ilginç diyalog 'Serum setine gerek var mı'- 'Var var' ''Yap la'

Afet bölgesinde uzun süre boyunca enkaz altında kalan vatandaş ile kurtarma ekibi arasındaki konuşma sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Enkaz altında kalmasına rağmen son derece sakin olan depremzede ile kurtarma ekibinin konuşmaları yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Uzun uğraş sonucunda ulaşılan vatandaş için ekipler "Serum setine gerek var mı" diye aralarında konuşurken depremzede de dahil olarak "Yap la" dedi.

Serumu hazırlanan vatandaş, kurtarma ekibine yaşadığı anları anlatmaya başladı.

"Bir kere duydun tamam ......."

Vatandaşın, "Her yer toz toprak. İnsanın ağızı kuruyor. Artı stres. Aşağıdan bağırıyor Ahmet Ahmet. Oğlum bir kere duydun tamam a**** k****." ifadeleri üzerine kurtarma ekipleri kahkahaya boğuldu.