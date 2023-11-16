Tarihîi dizi tutkumuz

Diriliş Ertuğrul (TRT 1), Mehmet Bir Cihan Fatihi (Kanal D), Mehmetçik Kut’ül Amare (TRT 1), Kuruluş Osman (atv), Filinta (TRT 1), Payitaht Abdülhamid (TRT 1), Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (TRT 1), Uyanış Büyük Selçuklu ve Alparslan Büyük Selçuklu (TRT 1), Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (TRT 1), son yıllarda ekrana gelen tarih konulu dizilerdir.

Türk izleyicisi, geçmişini seviyor. Bunun içindir ki, tarihî dizilere ayrı bir ilgi gösteriyor. Yukarıda saydığım hemen hemen her yapım, reyting rekorları kırdı. Final yapanların çoğunun tekrarları bile hâlâ hatırı sayılır bir izlenmeye ulaşıyor.

Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayan Türk-Pakistan ortak yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (TRT 1) de tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Uğur Güneş ve Dilin Döğer’in başrolünde yer aldığı dizi, aynı başarısını ilerleyen günlerde de gösterecek mi? Bekleyip göreceğiz.

45 haftada 120 yerli film

Türk Sineması, pandemi sonrası yaşanan süreçte atağa geçti. Peş peşe çekilen filmler, sinemaseverlerle buluştu. Peki, veriler ne diyor?

Geçtiğimiz günlerde Box Office Türkiye’nin X’te (Twitter) bir paylaşımında gördüm. 2023 yılının ilk 45 haftasında 120 yerli film vizyona girmiş. Bu yapımlardan 100 bin barajını geçen film sayısı 17.

Burada düşündürücü olan şu; vizyona giren filmlerin bu kadar az izlenmesinin sebebi, insanların ekonomik nedenlerden dolayı bilet alamamaları mı? Yoksa, dijital platformların çoğalmasıyla sinema izleyicisinin buralara kayması mı?

Aile, 90’lı yıllara götürdü

Önceki akşam ekrana gelen Aile’nin (Show TV) son bölümünde Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Devin Akın’ın (Serenay Sarıkaya) romantik dansında arka fonda bir şarkı çalışıyordu.

Selami Şahin’in ‘İlle de Sen’ albümünde yer alan ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ eseriydi. Bizi, 90’lı yılların ortasına götürdü.

Bölüm sonunda Devin’i yanına çağıran Aslan vuruldu. Devin, Aslan’ın odasına girdiği zaman neye uğradığına şaştı kaldı. Bakalım, Aile’de bundan sonra neler olacak?