Tarikatta cinsel istismar skandalında baba ve damat hakkında yakalama kararı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalında adı geçen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıktı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"1-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsacılığı, Müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin ve Müşteki H.K.G. vekili taleplerinin usul ve yasaya uygun bulunmakla.

2-Sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti atılı suçun CMK.'nun 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, Cd çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasa ön görülen alt ve üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi mevcut delil durumu, nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi."

TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞTI

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etmişti.

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