Türk dizilerinin başarısı

Türk dizilerine olan ilgi, dünya çapında günden güne artıyor. Bunu zaman içerisinde elde edilen başarılarla da görebiliyoruz.

Son olarak Latin Amerika’nın Emmy’si Produ Ödülleri’nde Türk dizilerine 3 ödül geldi. Pınar Deniz, Yargı’daki (Kanal D) performansıyla ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olurken Mert Ramazan Demir de Yalı Çapkını’nda (Star TV) gösterdiği başarılı oyunculuğuyla ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı. ‘Yabancı Dilde En İyi Dizi’ ödülünü ise, yayınlandığı günden bu yana hem sosyal medyada sürekli gündem olan hem de reytingleri altüst eden Yalı Çapkını aldı.

Bu başarılar bize, Türk dizilerinin dünyada kendine çok iyi bir pazar oluşturduğunu gösteriyor. Daha nice ödüllere…

IMDb’de zirveye yerleşti

Ahsen Eroğlu, oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En son Cem Yılmaz’ın ‘Do Not Disturb’ filminde ana karakterlerden ‘Suhal’e hayat veren oyuncu, başarısına bir yenisini daha ekledi.

Ahsen Eroğlu, dünya çapında 11 milyondan fazla kişinin yer aldığı IMDb Starmetre’de 560. sıraya yerleşerek kariyerinde bir rekora imza attı. Türk oyuncular içerisindeyse zirveye yerleşen Eroğlu, Netflix’in en çok izlenen Türk yapımlarından biri olan ve başrolünde yer aldığı ‘Merve Kült’ filmindeki rolüyle de uzun süre gündemden düşmemişti.

Dünya çapında oyuncuların ve ünlülerin popülaritesine göre sıralandığı listede önemli bir başarı elde eden oyuncu, dünya basınının da yakın markajına alındı. Ahsen Eroğlu’nu bu başarısından dolayı kutluyorum.

‘Üç Kızın Hikâyesi’ne İtalya'dan ödül

Yurt dışında, gerek Türk Sineması’na gerekse Türk dizilerine gösterilen ilgi beni fazlasıyla mutlu ediyor. Uluslararası arenadan yüzümüzü güldüren bir başarı haberini daha aldım.

Yönetmen Nursen Çetin Köreken’in, halterci 3 genç kızın içinde bulundukları toplumsal koşulları halter sporu aracılığı ile aşmaya ve kendi kimliklerini var etmeye çalışmalarını anlatacağı ‘Üç Kızın Hikâyesi’, İtalya’dan ‘MIA Ortak Yapım Marketi Yılın En İyi Film Projesi’ ödülünü kazandı.

500 proje arasından bu başarıyı elde eden 12 filmden biri olan ‘Üç Kızın Hikâyesi’, Türkiye’den seçilen tek proje olma özelliği taşıyor. Yolu açık olsun.