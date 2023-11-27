Türk yıldızlara İtalyan ilgisi

İtalyan Canale 5’in Türk oyunculara ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova’da (atv) Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı, kanalın Verissimo programına konuk oldu. Dizi, ‘Terra Amara’ adıyla İtalya’nın en çok izlenen Türk dizilerinin başında geliyor. Oyuncu, diğer meslektaşları gibi yurt dışında popülerliğini giderek artırıyor.

Daha önce de Kerem Bürsin, Hilal Altınbilek, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova, Demet Özdemir, Murat Ünalmış gibi isimler Verissimo’ya katılmıştı.

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Çağrı, karşılık bulacak mı?

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Bambaşka Biri (FOX TV), ilk yayınlandığı haftalarda hem reytingi hem de oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında geliyordu.

Son günlerde tekrarlarının kanalda fazla yayınlanmadığı ve gerekli önemin verilmediğine dair eleştiriler geliyordu. 16. bölümde final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Ne yapım şirketi ne de kanaldan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek dizinin hayranları, ‘Bambaşka Biri final olmasın’ diye kampanya başlattı. Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi, konusu itibarıyla da ekrana farklı bir hava getirmişti. Bakalım, dizinin sevenlerinin çağrısına bir yanıt gelecek mi?

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Yarım asırlık Çarkıfelek geri dönüyor

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Televizyon ekranlarının eskimeyen programı Çarkıfelek, yeniden izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

TV8’de yayınlanacak yarışmanın sunuculuğunu Cem Davran yapacak. Neredeyse yarım asırdır hayatımızda olan fenomen yarışma programına ünlü isimlerden çok halktan daha fazla katılımın olacağı konuşuluyor.

6 Ocak 1975 tarihinde TRT’de ekran yolculuğuna çıkan Çarkıfelek’i bugüne kadar farklı kanallarda Güner Ümit, Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel, Onur Büyüktopçu gibi isimler sundu.