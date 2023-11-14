‘Uyanma Vakti’ gelince

Bu köşeyi takip eden sevgili okurlarım arasında KRT TV’yi izleyenler mutlaka vardır. Son zamanlarda özellikle sabahları güne ‘Savaş Kerimoğlu ile Uyanma Vakti’ni izleyerek başlayanlardanım.

KRT TV’de hafta içi her gün saat 08.00 ile 11.00 arası yayınlanıyor. Savaş Kerimoğlu, günün önce çıkan olaylarını gazete manşetleri eşliğinde yorumluyor. 3 saatlik bir yayına aynı heyecan ve istekle çıkmak, kolay iş değildir. Enerjisi, bilgisi ve ekran tecrübesiyle kendisini izlettirmeyi başarıyor.

Onca program arasında ‘Sabah ne izlesem?’ diye alternatif arayanlara duyurulur.

İsabetli kararın meyvesini yiyor

Geçtiğimiz dönem Emanet’ten (Kanal 7) ayrılarak yeni sezonda Kirli Sepeti’yle (FOX TV) ekranlara dönen Halil İbrahim Ceyhan’ın gün geçtikçe nasıl çok isabetli bir karar aldığını, onu ekranda izledikçe görebiliyorum.

Dizide canlandırdığı Murat karakteriyle işine ve ailesine önem veren düzgün bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Yargı (Kanal D), Teşkilat (TRT 1) ve MasterChef All Star (TV8) gibi aynı gün yayınlanan güçlü yapımlar karşısında aldıkları reyting de tatmin edici.

Oyunculuğunu her geçen gün yukarılara taşıyan Halil İbrahim Ceyhan’ı Pazar akşamları Kirli Sepeti’nde seyretmek keyif veriyor.

Yayın erteleme ‘stratejik’ mi?

Yapımcılığını Acun Medya’nın üstlendiği TV8’in bu sezon ekrana gelmesi beklenen tek dizisi ‘Aşka Düşman’ ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çekimleri süren, afişi ve ilk tanımı yayınlanan dizinin Kasım ayı sonu gibi izleyiciyle buluşması bekleniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Aşka Düşman’ın yayın tarihi ertelendi ve aksi bir durum olmazsa, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü yayınlanacak.

Dizinin bu kadar uzun süre yayınının neden ertelendiğine dair ulaştığım henüz bir bilgi yok ama sanırım bu stratejik bir karar. Çünkü, yılbaşı sonrası dizilerin birkaç hafta yayınlarına ara veriliyor. TV8 de bu boşluktan yararlanmak için böyle bir karar almış olabilir. Sizce?