‘Vazgeçme’den gelen başarı

4 sezondur Show TV’de ekranlara gelen ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’, zor bir işi başardı. Yayına başladığı dönemlerde ömrünün kısa olacağı söylentileri dillendirilen program, önceki gün 750. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekip, başarısını pasta keserek kutladı.

İnsanların hayatına dokunan, birbirinden dikkat çekici konularıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’, umudunu kaybedenlere ‘Vazgeçme’ demeye, hasret çekenleri kavuşturmaya ve çaresiz kalanlara umut olmaya devam ediyor.

İlk bölümü 17 Ağustos 2020’de görücüye çıkan program, hafta içi her gün saat 15.00’te canlı olarak yayınlanıyor. Didem Arslan Yılmaz ve ekibini kutluyorum. Daha nice 750. bölümlere…

Yasak Elma’yı aratmayacak gibi

Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekranlara gelen Şahane Hayatım (FOX TV), Yasak Elma’yı aratmayacak gibi. Aldığı reytingler ile dikkat çeken dizideki entrikaların bölümler ilerledikçe daha da artacağı izlenimini vermesi, bu kanıya varmamı sağladı. Sadece ben değil, çevremde izleyenler de aynı şeyi söylüyor.

Nesrin Cavadzade, “Hello girls, I’m back (Merhaba kızlar, geri döndüm)” sözleriyle önceki gün diziye şahane bir giriş yaptı. Yasak Elma’dan sonra Şahane Hayatım’da onun entrikalarını izlemek için sabırsızlanıyorum.

Böyle devam ederse, önümüzdeki haftalarda Şahane Hayatım’ı daha çok konuşacak gibiyiz.

Oscar Ödülleri’ni 4. kez sunacak

Oscar Ödülleri; törene katılanlarıyla, ödül alanlarıyla, yaşanan ilginç olaylarıyla dünyanın en çok konuştuğu etkinliklerden birisidir.

10 Mart 2024’te 96. kez sahiplerini bulacak Oscar Ödülleri’nin sunucusu Jimmy Kimmel oldu. 2017, 2018 ve 2023’te de sunuculuk yapan Kimmel, bu görevi 4. defa üstlenecek.

Oscar için kısa listelerin 21 Aralık’ta, adayların ise 23 Ocak 2024’te belli olacağı tören; 2019, 2020 ve 2021’de pandemi ve reytinglerdeki düşüş trendi nedeniyle sunucusuz gerçekleştirilmişti.