Televizyonda ekrana gelen diziler için Mayıs başından Haziran ortalarına kadar geçen süreç, sezon finallerinin yapıldığı dönemlerdir.

Bu aylarda yaz sezonda yayına başlayacak yapımlar için hazırlıklar başlar. Haziran ayı içinde ya da Temmuz başlarında yaz dizilerine start verilir. Çok iyi reyting alıp yeni sezon başlayınca büyük hayal kırıklığı yaratanlar çoğunlukta olsa da birkaç ay daha devam edebilen istisnalar da çıkabiliyor.

Benim Güzel Ailem (TRT 1), 22. bölümde yani aksilik olmazsa 6 Aralık’ta final yapacak. Şu anda yazdan kalan ve yoluna devam eden tek dizi, Kendi Düşen Ağlamaz (TRT 1). Onun da uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Tam da bu noktada şu soru aklıma geliyor. Yaz dizileri neden sezon finali yapmaz?

Ekran hasreti bitiyor

Genç oyuncu Ata Berk Mutlu’yu ‘Poyraz Karayel’, ‘Karadayı’ ve ‘Pek Yakında’ gibi önemli projelerle tanımıştık.

18 yaşındaki Ata Berk Mutlu, bu akşam ilk bölümü ekrana gelecek olan Bir Derdim Var (Kanal D) dizisiyle 6 yıl sonra ekranlara dönecek.

Açıkçası, performansını merak ediyorum. 6 yıl, çok uzun bir zaman. Bakalım, canlandıracağı Arif karakteriyle bize nasıl bir oyunculuk izlettirecek!

Barış Manço, Karşıyaka’da ölümsüzleşti

Türk müziğinin mihenk taşlarından, Anadolu Rock Müziği’nin öncülerinden birisi olan Barış Manço, doğumunun 80. yılı ve Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünde İzmir Karşıyaka’da ölümsüzleşmiş.

Karşıyaka Belediyesi’nin heykeltıraş Ahmet Uzun’a hazırlattığı ‘Barış Manço Büstü’, sanatçının Kurtalan Ekspres ile 1997 yılında konser verdiği Karşıyaka İskelesi Tramvay Durağı arkasındaki alanda açılmış.

Ne büyük bir vefa. Barış Manço’yu saygı, sevgi ve özlemle anarken emeği geçenleri kutlarım.