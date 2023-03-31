31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener saldırıya uğrayan il binasına korumalarını yanına almadan gitti

Akşener saldırıya uğrayan il binasına korumalarını yanına almadan gitti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonucu binayı ziyaret eden Akşener'in il binasına korumalarını yanına almadan gittiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:19
Takip Et

Akşener il binasına korumalarını yanına almadan gitti

Akşener saldırıya uğrayan il binasına korumalarını yanına almadan gitti
+
Aa
-

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi.

AA'da yer alan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

AKŞENER KORUMASIZ GİTTİ
Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre Akşener, saldırıya uğrayan il binasına oğlunun aracıyla ve korumalarını yanına almadan gitti.



"ERKEK GİBİ DÖVÜŞMEK TERİMİ SAYENİZDE TARİH OLDU"
Hande Karacasu ise yaptığı paylaşımda, “Bu ülkenin kadınlarını ya hapse atıyorsunuz ya gözaltına alıyorsunuz ya da kurşun yağdırıyorsunuz. Korkutmuyorsunuz ama çok korkuyorsunuz kadınlardan belli. 'Erkek gibi dövüşmek' terimi sayenizde tarih oldu!” ifadelerine yer verdi.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince, partinin Zeytinburnu'ndaki İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğunun ihbar edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yapılan ihbar üzerine, ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
3
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
6
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Kocaeli'nde 1999'un kahraman köpeğinin heykeli açıldı
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Silivri Tapu Müdürlüğü'nde 79 gözaltı
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
﻿Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.