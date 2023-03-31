Akşener saldırıya uğrayan il binasına korumalarını yanına almadan gitti

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi.



AA'da yer alan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.



AKŞENER KORUMASIZ GİTTİ

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre Akşener, saldırıya uğrayan il binasına oğlunun aracıyla ve korumalarını yanına almadan gitti.







"ERKEK GİBİ DÖVÜŞMEK TERİMİ SAYENİZDE TARİH OLDU"

Hande Karacasu ise yaptığı paylaşımda, “Bu ülkenin kadınlarını ya hapse atıyorsunuz ya gözaltına alıyorsunuz ya da kurşun yağdırıyorsunuz. Korkutmuyorsunuz ama çok korkuyorsunuz kadınlardan belli. 'Erkek gibi dövüşmek' terimi sayenizde tarih oldu!” ifadelerine yer verdi.







İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince, partinin Zeytinburnu'ndaki İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğunun ihbar edildiği aktarıldı.



Açıklamada, "Yapılan ihbar üzerine, ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.



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