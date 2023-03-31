Erdoğan İYİ Parti’ye saldırıyla ilgili tek kelime etmedi. Yine Millet İttifakı'nı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

SALDIRIYI ANMADILAR

Erdoğan'dan önce kürsüye Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı.

Her üç isim de, sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir geçmiş olsun dileğinde bulunmadı ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadı.

Erdoğan'ın açıklamalarından ön çıkan satırlar şu şekilde:

“Bu yıl Ramazan ayına, 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun, deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'yi yakmıştır.

Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalar yürüttüler. Hala yürütüyorlar. Sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını, konteynerleri ile çadırı ile prefabrikleriyle yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısı ile sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleri ile parkıyla, yeşil alanıyla, mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş dönüyorlar. Fabrikalarda, iş yerlerinde çarklar dönmeye başladı.

Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün, yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Bugüne kadar bölge genelinde 67 bin üzerinde konut ve köy evi yapım sürecini başlattık. 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin işyeri kuralarını da çekiyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı olarak bir kez daha desteğinize talibiz. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Bu yolda Cumhur İttifakı ile birlikte yürümeye var mıyız? Böyle 7'li koalisyonlarla, masa üstü, masa altı koalisyonlarla geçmişte bu ülke nasıl bir yere gidemediyse, yine bir yere gidemez. Dünyanın ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu bu günde doğru adımlarla 'yola devam' diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz.

Biz, size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şurada kaldı 40 gün. Gayet yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençler, bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Artık Cumhurbaşkanı seçmek, devleti, hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek. Derdi millet, ülke olmayanlar, işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Biz hizmetin peşindeyiz.

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ" İTİRAZLARINA YANIT

Çıkmışlar 'Erdoğan aday olamaz', ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi AYM'ye gidiyoruz diyorlar, yolunuz açık olsun. AYM'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiklerinden de bunların haberi yok. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız?

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmıştı. Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtmişti.

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirmişti.