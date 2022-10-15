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Bartın'da acı bekleyiş! Arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 00:55
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Bartın'da acı bekleyiş! Arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi

Bartın'da acı bekleyiş! Arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi
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Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.

İHA’nın haberine göre; endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.

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