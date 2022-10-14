Son Dakika... Bakan Soylu'dan maden ocağı patlamasıyla ilgili ilk açıklama: Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Patlama, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sularında yeraltında meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımda ilk belirlemelere göre iki işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaşanan patlamada 20 işçinin de yaralandığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Soylu ve Bakan Dönmez açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamanın satır başları:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Üst katta olanlar çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardır. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti''

''GRİZU PATLAMASI''

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın grizu patlaması olduğunu açıkladı.

Dönmez, ''Arkadaşlarımızın ilk değerlendirmesi grizu patlaması olduğu şeklinde'' ifadelerini kullandı.