İYİ Parti heyeti Bartın'da. Adana programını iptal eden Akşener bölgeye gidecek

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla bölgeye gittiği bildirildi.

AKŞENER ADANA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Bu arada partinin 22 Ekim'de yapılacak 5. kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener'in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener'in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi. (AA)