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  • İYİ Parti heyeti Bartın'da. Adana programını iptal eden Akşener bölgeye gidecek

İYİ Parti heyeti Bartın'da. Adana programını iptal eden Akşener bölgeye gidecek

İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gitti. İYİ Parti lideri Akşener'in de bugün bölgeye gideceği öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 01:15
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İYİ Parti heyeti Bartın'da. Adana programını iptal eden Akşener bölgeye gidecek
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla bölgeye gittiği bildirildi.

AKŞENER ADANA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Bu arada partinin 22 Ekim'de yapılacak 5. kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener'in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener'in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi. (AA)

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SÜLEYMAN
15.10.2022 01:23
başkaları olunca hadi mahkeme diyen iktidar, kendi hataları olunca mahkemeyi bırak sandık orada hadi sandığa gidelim diyor. kaç kişi istifa etti kaç kişi ceza aldı 20 senede  
 
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